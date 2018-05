Juros negativos na banca? "Não é medida equilibrada e justa", diz Nuno Amado

A proposta que o Parlamento está a trabalhar para a aplicação de juros negativos nos créditos à habitação merece contestação no BCP.

"Não nos parece que seja uma medida equilibrada, justa e proporcional", afirmou Nuno Amado na conferência de imprensa de apresentação de resultados no primeiro trimestre, onde teve lucros de 85,6 milhões de euros.

No Parlamento, os partidos estão a discutir a aplicação da Euribor negativa nos juros dos créditos concedidos, podendo vir a repercutir a favor dos clientes quando o indexante passar para terreno positivo, que será votada esta quarta-feira.

Com base nos argumentos de Nuno Amado, a proposta "não tem cabimento legal", porque "não há proporcionalidade entre depósitos e crédito". Ou seja, o banco pagaria pelos créditos que concede, mas não receberia remunerações pelos depósitos.

Segundo o presidente do banco, haverá "efeitos colaterais no cumprimento de determinados tipos de relacionamentos que temos com actividades europeus". Impactos colaterais que Nuno Amado defende estarem a ser estudados.

"Como sempre fizemos, respeitamos o enquadramento legal que vier a seguir seguido", admite, contudo, o responsável pela instituição financeira.