Justiça dos EUA investiga quatro fabricantes automóveis por práticas anticoncorrenciais

O Departamento norte-americano da Justiça (DoJ) abriu uma investigação a quatro fabricantes automóveis por alegadas práticas anticoncorrenciais, avançou a Bloomberg citando fontes conhecedoras do processo.



As empresas em causa são a norte-americana Ford Motor, a japonesa Honda Motor, e as alemãs BMW e Volkswagen e os advogados do DoJ estão a procurar determinar se estas companhias automóveis violaram a lei federal da concorrência ao acordarem seguir padrões para as emissões dos tubos de escape que vão além do que é proposto pela Administração Trump, referiram as mesmas fontes.





O acordo independente relativamente às normas sobre as emissões foi celebrado entre as quatro fabricantes automóveis e os responsáveis pelo departamento da qualidade do ar no Estado da Califórnia.