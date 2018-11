O líder da claque Juventude Leonina foi detido no domingo, a par com o ex-presidente dos "leões" Bruno de Carvalho.

A Juventude Leonina deixou uma mensagem de apoio de Mustafá no Facebook. "Pela tua lealdade e dedicação o nosso total compromisso! O sonho continua Musta! JL76", pode ler-se como suporte de uma imagem onde está escrito "Musta tens um exército ao teu lado".Mustafá foi esta quarta-feira ouvido no Tribunal do Barreiro, o mesmo sucedendo com Bruno de Carvalho, aguardando-se a decisão do juiz.As medidas de coacção a Bruno de Carvalho e Mustafá só serão conhecidas na quinta-feira.O líder da Juventude Leonina e ex-presidente do Sporting foram detidos domingo.