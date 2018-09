Juventus arrisca furar fair play financeiro da UEFA com contratação de CR7

A contratação de Cristiano Ronaldo faz com que a Juventus tenha quebrado a mais recente regra do fair play da UEFA que entra em vigor a partir da época desportiva 2018-2019 e que diz respeito ao balanço financeiro ao longo de uma época.





De acordo com os cálculos realizados pelo jornal transalpino especializado em assuntos económicos Il Sole 24 Ore, a "Vechia Signora" registou um saldo negativo entre compras e vendas de jogadores (comissões e outras despesas relacionadas com transferências incluídas) de 162,8 milhões de euros, o que supera o novo limite de 100 milhões de euros imposto pela UEFA para o "prejuízo" numa janela de transferências.