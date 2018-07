Juventus avança com proposta para comprar Cristiano Ronaldo

mais votado

Maldição que vem de longe...

Há 2 horas

Deseja-se as maiores felicidades ao Cidadão Português Ronaldo,

ao “Menino de Ouro” da Madeira, ao ex-aluno da academia de futebol do Sporting.



Provavelmente o que Ronaldo irá ganhar, virá a ser reinvestido em Portugal,

desejável e prioritariamente para benefício do próprio Ronaldo e sua Família,

mas também, secundariamente e por arrasto, para benefício do próprio País

que, com maior ou menor dificuldade, maiores ou menores deficiências, o criou e educou.



Mas o desejo das maiores felicidades para Cristiano Ronaldo,

o orgulho de o ter como Compatriota,

não mitiga o sentimento de tristeza de perdurar uma maldição que já vem de longe:

o País continuar a não reter os seus mais talentosos Filhos,

e continuar a “exportar”, para benefício de outros,

seguramente o que de mais valioso tem: os seus Recursos Humanos,

os Ronaldos, Horta Osórios, Mourinhos e muitos, muitos outros...



De qualquer modo:

Boa Sorte, Ronaldo, e... Melhor Sorte, Portugal !