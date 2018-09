Juventus mais do que duplica de valor em bolsa desde "efeito" Ronaldo

A Juventus continua a marcar pontos na bolsa. As acções estão a subir 6,04% para 1,614 euros, esta terça-feira, 11 de Setembro. Este é o valor mais elevado desde que o clube italiano está cotado em bolsa (Dezembro de 2001).

Além da subida expressiva, a sessão está a ser marcada por uma elevada liquidez, tendo já trocado de mãos 26 milhões de títulos, quando a média diária dos últimos seis meses é de apenas 7,7 milhões.

As acções da Juventus beneficiaram de forma acentuada da contratação de Cristiano Ronaldo. As notícias sobre a ida do internacional português para Itália intensificaram-se no final de Junho. E desde a última sessão de Junho (0,661 euros no dia 29), as acções da Juventus já valorizaram 144%. Este desempenho representa um aumento do valor de mercado do clube italiano de 960 milhões de euros.

Este ganho é para os accionistas da Juventus e não para o clube, mas representa quase 10 vezes o valor que a Juventus aceitou pagar para ter o Cristiano Ronaldo no seu plantel durante quatro anos (100 milhões de euros). E também supera o valor total se for tido em conta os 120 milhões de euros (líquidos) que Ronaldo vai receber pelos quatro anos de contrato (30 milhões de euros).