Juventus valoriza 4,5% no dia em que CR7 se compromete com a "Vechia Signora"

Cristiano Ronaldo leva ao rubro os adeptos da Juventus FC e também os títulos accionistas da "Vechia Signora" que seguem a somar 4,35% para 0,8395 euros no segundo dia seguido de ganhos para as acções da principal equipa de Turim.





Esta segunda-feira, 16 de Julho, está novamente a ser uma sessão de grande liquidez para as acções do clube "bianconero", sendo que em cerca de uma hora e meia de negociação bolsista já trocaram de mãos mais de 5,8 milhões de títulos, o que compara com a média diária nos últimos seis meses que é pouco superior a 6,1 milhões de acções negociadas por sessão.