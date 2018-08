A Kalashnikov anunciou que vai entrar no mercado dos carros eléctricos. Esta aposta coloca a marca, que está associada a material militar, no mesmo mercado que a Tesla.

"Esta tecnologia vai permitir-nos estar em linha com outros fabricantes de carros elétricos do mundo e competir com eles", afirmou um porta-voz da empresa russa, citado pela agência Sputnik.



Com esta aposta no mercado dos automóveis elétricos, a Kalashnikov pretende concorrer diretamente com a Tesla.

A Kalashnikov, marca russa conhecida pela construção de material militar, vai dedicar-se ao desenvolvimento de um carro eléctrico, anunciou a empresa, citada pelo Correio da Manhã.O protótipo do CV-1 já foi apresentado e o que salta à vista no imediato é o seu "visual" retro, inspirado nos modelos dos anos 70 de estilo soviético.Quanto a características, o CV-1 vem com 350 quilómetros de autonomia e um motor com 300 cavalos de potência.