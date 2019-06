KKR faz oferta sobre dona do Business Insider e avalia-a em 7 mil millhões

O fundo KKR vai avançar com uma oferta para adquirir posições minoritárias na Axel Springer, dona do Business Insider, numa operação que avalia a empresa alemã em 6,8 mil milhões de euros e já a fez disparar 13% em bolsa nesta sessão.

