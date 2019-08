Klarna torna-se na fintech mais valiosa da Europa

A empresa de pagamentos sueca Klarna realizou uma ronda de investimento no valor de 460 milhões de dólares, elevando para 5,5 mil milhões a sua avaliação. Este montante torna-a na fintech europeia mais valiosa.

A empresa, que oferece aos seus utilizadores o sistema de "compra agora e pagar depois", atraiu investimento de vários investidores, nomeadamente do BlackRock.

No início deste ano, a avaliação da Klarna era de 2,5 mil milhões de dólares.

A fintech estará agora mais perto de realizar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). O presidente executivo da Klarna, Sebastian Siemiatkowski, afirmou ao Financial Times que "neste momento, é mais provável [avançar com o IPO] do que era antes. Penso mesmo que vai acontecer. Mas não há uma decisão formal", acrescentou o mesmo responsável.