KPMG multada em 2 milhões por quebra das regras de conduta

A auditora KPMG foi repreendida no Reino Unido depois de ter representado a Ted Baker em tribunal, o que, de acordo com o regulador, entra em conflito com o papel de auditora da retalhista.

Bloomberg

O regulador contabilístico do Reino Unido, o Financial Reporting Council (FRC), multou a KPMG em 2,1 milhões de libras (2,3 milhões de euros). O supervisor considera que a auditora não cumpriu os padrões de ética nos serviços prestados à retalhista Ted Baker, avança o Financial Times.

Também Michael Barradell, partner na empresa, sofreu uma penalização de 46.800 libras depois de admitir falta de conduta num trabalho para uma empresa da indústria da moda em 2013 e 2014.

Segundo o FRC, o facto de a KPMG ter testemunhado em tribunal em defesa da retalhista, na qualidade de perito, comprometem a independência no papel de auditora.

"Quando os padrões de ética são quebrados de forma a que a independência da auditora se perde, a confiança dos utilizadores é provavelmente abalada; o FRC torna claro através destas sanções a seriedade com as quais estas falhas e as suas consequências são encaradas", comentou o regulador, citado pela publicação britânica.



Já a KPMG lamenta as falhas que lhe são apontadas e assegura:"onde existam lições para ser aprendidas, nós iremos aprendê-las".



A multa é cobrada numa altura em que o próprio regulador tem estado sob os holofotes dadas acusações de proximidade relativamente às Big Four, as maiores empresas de auditoria.