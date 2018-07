KPMG: Ronaldo dá retorno de 340 milhões de euros à Juventus

A Juventus "terá de fazer um grande esforço para alavancar o investimento realizado com Cristiano Ronaldo", diz a KPMG.

A KPMG fez as contas e concluiu que a Juventus deverá sair a ganhar com a contratação de Cristiano Ronaldo. A estimativa aponta para um retorno de 340 milhões de euros ao longo dos quatro anos de contrato com o internacional português.

"O impacto financeiro anual que a contratação de Cristiano Ronaldo terá nas contas da Juventus é de cerca de 85 milhões de euros, com um salário líquido de 30 milhões de euros (55-56 milhões de euros) e uma amortização anual de 29,25 milhões de euros, ou 340 milhões de euros ao longo do período de contrato de quatro anos", refere o estudo "De Madrid para Turim: Ronaldo Economics", realizado pela consultora.