O valor do negócio não foi revelado.



Mas a Lactogal concretiza que a "venda põe fim, em Espanha, a 20 anos de relação comercial entre a Lactogal e a Mercadona, que começou em Maio de 1998, com o fabrico da marca própria numa fábrica em Portugal". Em Outubro de 2012 o fabrico da marca própria passou para Espanha, "face a uma mudança de estratégia daquela cadeia de distribuição, que passou a exigir ao seu fornecedor matéria-prima e produto final com origem 100% espanhola".



A Leche Celte era a dona dessa fábrica e desde 2006 pertence ao grupo português Lactogal. A Leche Celte teve, em 2017, um volume de negócios de 319 milhões de euros, tendo recolhido 400 milhões de litros de leite. A empresa espanhola da Lactogal tem fábricas na Galiza, Santander e Ávila, tendo sido realizados nessa unidade investimentos de 10 milhões de euros em 2017, estimando-se um gasto de capital este ano de 8 milhões.





Espanha e Portugal é onde a Lactogal tem a maioria do seu volume de negócios. Pesam 88,6% no volume de negócios que totalizou, no ano passado, 944,2 milhões de euros. O grupo empregava, no final de 2017, mais de 2.100 pessoas.