Lamborghini Huracán Performante Spyder: 310 mil dólares de alegria

Se quiser fazer uma executiva da Lamborghini rir, pergunte-lhe sobre veículos eléctricos. Na semana passada, num jantar com Katia Bassi, directora de marketing da Lamborghini e membro do conselho de administração da companhia, perguntei se a empresa iria fabricar algum carro completamente eléctrico.

Ela riu.

A pergunta não era assim tão absurda. Afinal, Mercedes-Benz, Jaguar e Porsche produziram recentemente veículos familiares completamente eléctricos, e a Lamborghini acaba de lançar um veículo familiar (não eléctrico) próprio. E, no início da semana anterior, a marca tinha anunciado que usará tecnologia híbrida no agressivo Aventador.

Mas a Lamborghini, devido à sua própria natureza, atrai um tipo diferente de pessoas, disse Bassi, o tipo de gente que precisa de um motor estrondoso, mesmo que seja híbrido, para se sentir apaixonado por um carro.

A maneira como Bassi rejeitou a ideia foi revigorante. Numa época em que os executivos muitas vezes fazem apostas seguras e desviam-se de todas as perguntas, os líderes da Lamborghini parecem não sentir remorsos por fabricar carros velozes e barulhentos.

Uma jóia desse grupo é o Lamborghini Huracán Performante Spyder 2018. O conversível de 308.859 dólares é mais agressivo do que a excelente versão coupé do mesmo carro, produzida pela Lamborghini no ano passado. Mas, com toda essa determinação, o veículo também reivindica o título de Lamborghini mais dirigível e mais divertido que se pode comprar hoje em dia.

Vou explicar.

É mais agressivo porque é 25 mil dólares mais caro que o coupé e é mais estrondoso, tanto para os olhos, com seu spoiler imponente, quanto para os ouvidos, com um formato convertível que permite ouvir bem o barulho do motor enquanto o está a conduzir. Também é mais rígido, porque ao retirar o tecto de um carro é preciso enrijecê-lo noutro lugar, já que não tem o pilar de solidez de um coupé.

O Huracán Performante Spyder também é o veículo mais dirigível da linha Lamborghini porque combina o melhor chassi leve de fibra de carbono e alumínio, travões sólidos de carbono-cerâmica e complicados sistemas de injecção de combustível. Também é muito mais rápido nas curvas e em percursos combinados do que o coupé Huracán devido à aerodinâmica activa, que consiste em abas accionadas electricamente no divisor dianteiro e na tampa do motor que, alternativamente, aumentam a força descendente e reduzem a resistência.

Tal possibilita que o Performante seja rápido nas curvas sem sacrificar o desempenho em linha recta. Assim como no coupé, também tem um sistema de suspensão de 6.900 dólares, direcção hidráulica dinâmica de 2.400 dólares, ar-condicionado automático e um interior repleto de detalhes em compósito de carbono.

Atrás do volante, a resposta das mudanças de direcção é imediata; cada esquina é uma delícia. O Lamborghini Huracán Performante Spyder tem personalidade própria. Em termos de direcção, é mais preciso que o Huracán, mais suave que o Aventador e tem uma visibilidade melhor que a do coupé Performante. Ao lado deste automóvel, os carros de outras marcas - os carros bons de outras marcas - parecem entediantes e sem piada.

Por isso, esta é a verdadeira emoção de conduzir o Lamborghini Huracán Performante Spyder. Embora a indústria automobilística esteja a tornar-se cada vez mais autónoma e eléctrica - atributos que removem os seres humanos do acto e das sensações de conduzir -, a Lamborghini continua firme e forte.