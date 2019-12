Laskasas de Paredes “bronzeia” negócio com lojas em Marbella e Punta Cana

A Laskasas acaba de abrir duas novas lojas em Marbella, na região de Málaga (Espanha), e em Punta Cana, no extremo leste da República Dominicana, prosseguindo a estratégia de internacionalização que alavancou o crescimento de 14% nas vendas em 2019, para 22 de milhões de euros.

O primeiro espaço comercial da marca no estrangeiro abriu em maio de 2014 em Luanda (Angola), numa parceria com o grupo Multiáfrica que incluiu também um armazém no município de Viana com capacidade para armazenar 12 contentores de produtos provenientes de Portugal. Seguiu-se depois o investimento em Shenzhen (China), cidade com 12 milhões de habitantes junto à fronteira com Hong Kong.

Agora com presença direta nos continentes europeu, africano, asiático e americano, o grupo sediado em Rebordosa, no concelho de Paredes, exporta artigos de mobiliário e decoração para mais de 30 países. Numa nota enviada ao Negócios, a empresa que esta época patrocina a equipa de futebol do Gil Vicente destaca o aumento da faturação na Rússia e a "grande aposta" no Médio Oriente, estando agora na "lista de prioridades" a abertura da nova loja online no estrangeiro.

Em Portugal, o negócio fundado por Celso Lascasas em novembro de 2004, que arrancou com uma pequena loja em Ermesinde, conta atualmente com nove espaços próprios: três na região da capital (Alfragide, Lisboa e Estoril), duas na Área Metropolitana do Porto (Maia e Leça da Palmeira), em Braga, Aveiro, Leiria e Coimbra. Do portefólio constam projetos para vários hotéis Vila Galé, como Évora, Sintra ou Braga, o restaurante Nogueira’s ou a discoteca Eskada, na cidade Invicta.

Composto por cinco empresas, o grupo nortenho calcula que contratou 67 trabalhadores durante este ano, empregando agora 322 pessoas, e detém três unidades industriais no concelho vizinho da "Capital do Móvel" Paços de Ferreira, com um total de 24.500 metros quadrados. A empresa-mãe produz mobiliário e artigos de decoração para o lar, a DomKapa está especializada em estofos e a Serralux no fabrico de mobiliário em metal (inox, aço, cobre, latão e ferro forjado).