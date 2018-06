Latam estreia-se em Portugal e espera 100 mil passageiros

A companhia sul-americana Latam vai começar a operar em Portugal já no início do mês de Setembro com a inauguração da rota entre as cidades de Lisboa e São Paulo. A nova rota, apresentada esta quinta-feira, 28 de Junho, terá cinco ligações semanais.

A companhia aérea espera transportar 100 mil passageiros por ano nesta nova rota e, segundo Ignacio Juan Blanco, director de marketing e e-business da Latam na Europa, Médio Oriente e África (EMEA), até ao final deste ano a expectativa é de que sejam atingidos "cerca de 30 mil passageiros".



O voo inaugural da operação em Portugal tem partida agendada para as 09:55 de 3 de Setembro no aeroporto de Lisboa. Consultando o site da Latam, o preço do voo de ida para essa data, em classe económica, é de 565,97 euros. Na classe executiva, o preço é de 1.505,03 euros. Os voos semanais com origem em Lisboa serão realizados entre segunda e quinta-feira e ao sábado.



Rodrigo Contreras, director geral para a EMEA da companhia aérea, sublinha que Lisboa se converte na oitava "porta de entrada" da América do Sul na Europa, depois de Barcelona, Madrid, Paris, Londres, Frankfurt, Milão e Roma. O responsável refere que a escolha de Lisboa se deveu a vários factores, entre os quais o ser "um dos mercados mais estratégicos na Europa". "Lisboa é considerada um dos melhores destinos turísticos do mundo e há um vínculo histórico e cultural muito forte entre Portugal e a América do Sul", destaca. No que toca ao investimento realizado para esta operação, Rodrigo Contreras escusa-se a revelar números.



O director-adjunto do aeroporto de Lisboa, Nuno Ferreira, assinalou "ser uma honra receber a Latam no aeroporto de Lisboa" e destacou tratar-se de "uma operação muito importante". "Estamos a ligar dois hubs, o que reforça imenso a conectividade do aeroporto de Lisboa. Não é apenas a conectividade com São Paulo, mas sim com mais de 120 destinos na América Latina", sublinhou. "Esta é uma operação que reforça bastante Lisboa como destino turístico", acrescentou.



Nuno Ferreira indicou que "este ano temos mais 12 rotas do que tínhamos no ano passado e temos crescido a dois dígitos, tal como tem sucedido nos últimos anos".



Questionado sobre se a Latam planeia novas rotas de ligação a Portugal, Rodrigo Contreras referiu que a companhia "está sempre a avaliar a evolução das operações e eventuais oportunidades". Mas, para já, o foco está nesta rota que poderá ter um reforço das frequências "se a procura assim o justificar", disse.



Sobre a possibilidade de um acordo de "code share" com a TAP, o responsável da Latam mostrou-se cauteloso. "Estamos sempre a estudar possíveis alianças para expandir a nossa rede", mas, para já, a companhia está centrada no sucesso da nova rota.



Os voos entre a capital portuguesa e São Paulo serão operados por aviões Boeing 767, com capacidade para 221 passageiros.



(Notícia actualizada às 11:44)