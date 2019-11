Lavagem de dinheiro leva polícia alemã a fazer buscas ao banco ABN Amro

As autoridades já tinham contribuído para uma perda de mais de 10% do banco em bolsa quando confirmaram o início a uma investigação por suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Esta terça-feira, 19 de novembro, a polícia alemã, com cerca de cem agentes, invadiu os escritórios do ABN Amro em Frankfurt à procura de provas no caso "Cum-Ex".

Além dos escritórios, foram revistados mais de uma dúzia de residências e escritórios particulares na Alemanha e uma casa na Holanda, adianta a Bloomberg. O cada vez maior escândalo tributário já implicou a invasão dos escritórios de outras empresas, incluindo o BlackRock, o Commerzbank, o Deutsche Bank, o Deutsche Boerse, M.M. Warburg e o escritório de advogados Freshfields.

Ainda recentemente, a Bloomberg explicava o caso: "A Cum-Ex ajudava investidores a explorar uma brecha nos pagamentos de dividendos, permitindo que várias pessoas reivindicassem a mesma devolução de impostos, de acordo com as autoridades. Segundo alguns deputados, estas atividades acabaram por custar ao governo 10 mil milhões de euros em receitas perdidas."

No site do ABN Amro, pode ler-se a posição do banco holandês: "As autoridades alemãs investigam transações de ações de um grande número de instituições financeiras há vários anos. Essas transações foram realizadas antes de 2012."



A entidade bancária acrescenta que "o antecessor legal do ABN AMRO, o Fortis Bank, e algumas ex-subsidiárias, estiveram envolvidos, direta ou indiretamente, em várias dessas transações".