Em Agosto, a empresa admitia que estava a "explorar várias alternativas estratégicas, incluindo uma oferta pública inicial". Nessa altura a LeasePlan disse que a posição de liquidez e de capital "mantém-se forte".



A empresa gere 1,8 milhões de automóveis em mais de 30 países, incluindo Portugal, alugando carros mas também permitindo leasings, ou seja, com opção de compra no fim do aluguer. Através da plataforma CarNext.com vende carros em segunda mão na Europa e também opera como um banco online para poupança na Holanda e na Alemanha, de acordo com a Bloomberg.



A última informação datada de 2017 referia que entre os accionistas estava a Abu Dhabi Investment Authority, o fundo de pensões dinamarquês ATP, o fundo de Singapura GIC Pte e Broad Street Investments, o fundo de pensões holandês PGGM e ainda o fundo de investimento TDR Capital.



A maior operadora europeia de frotas de automóveis, a LeasePlan, deverá entrar em bolsa com uma valorização de 7,5 mil milhões de euros (8,7 mil milhões de dólares) em Amesterdão, avança a Bloomberg esta quarta-feira, dia 3 de Outubro, citando fontes próximas do processo.As condições deste IPO (oferta pública inicial) estão ainda em cima da mesa, podendo ser anunciadas nos próximos dias. No entanto, a mesma fonte avisa que não há uma decisão final dos accionistas da empresa holandesa e, portanto, existe a possibilidade da decisão ser adiada ou até da entrada em bolsa ser cancelada.Tal dependerá do feedback dado pelos investidores. A empresa começará esta semana uma série de encontros com investidores, segundo o jornal FD, citado pela Bloomberg.