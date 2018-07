LeBron James decide ir para os Lakers por 154 milhões

Desta vez "a decisão" de LeBron James leva-o para a Califórnia, mais concretamente para os Los Angeles. "King James" chegou a acordo com a equipa californiana para assinar um contrato de quatro anos no valor de 154 milhões de dólares.

Depois de no Verão de 2010 ter tomado "a decisão" de trocar os Cavaliers pelos Miami Heat em busca de anéis de campeão da NBA, LeBron regressou a casa em 2014 para finalmente se sagrar campeão em Cleveland.