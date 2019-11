Lego escolhe Mogadouro do Porto para diretor do Madame Tussauds de Nova Iorque

A Merlin Entertainment, a segunda maior operadora de atrações turísticas do mundo, que foi recentemente adquirida por um grupo de investidores que inclui a família que detém o império da Lego, escolheu Tiago Mogadouro, o atual diretor de marketing do portuense Sea Life para a direção de marketing sénior do Museu de Cera Madame Tussauds, em Times Square, Nova Iorque.

"Esta é uma oportunidade incrível de trabalhar uma marca com 200 anos de história, na capital do mundo. Neste momento, não imagino um desafio mais aliciante, já que o mercado de Nova Iorque é dos mais competitivos nesta área", enfatiza Tiago Mogadouro, em comunicado da empresa.

"O facto de ter sido escolhido para ocupar este lugar é um grande motivo de orgulho e mostra que o trabalho realizado no Porto nos últimos anos foi de alta qualidade", considera o profissional, de 31 anos, que assumirá o novo cargo, em Nova Iorque, em 2020.

Licenciado em Marketing e Mestre em Comunicação, iniciou a sua carreira na The Walt Disney Company, tendo passado pela Expanding Group e pela Federação Portuguesa de Natação, até que chegou ao Sea Life Porto, em 2016, tendo assumido, no ano passado, a direção do maior aquário do norte de Portugal.

No Sea Life, destaca a empresa, Tiago Mogadouro foi "responsável pela organização da maior limpeza de praia de sempre da cidade do Porto e por tornar o espaço pioneiro no país ao alcançar uma pegada de carbono positiva".

Durante este período, sublinha, "o espaço foi distinguido com vários prémios, incluindo o prémio Escolha do Consumidor de melhor atração para famílias no Porto em 2019, e o prémio Cinco Estrelas para melhor aquário/zoo em Portugal, em 2018 e 2019".

O aquário nortenho encontra-se agora em processo de recrutamento para a posição de diretor de marketing.

Com mais de 130 atrações em 25 países, da lista de propriedades do dono da Merlin faz parte, além do Sea Life e do museu Madame Tussauds, a Legoland e o London Eye, entre muitas outras.