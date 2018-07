Lei de juros negativos afecta três mil empréstimos do BPI

A lei que obriga os bancos a aplicar juros negativos no crédito à habitação vai afectar cerca de três mil clientes do Banco BPI, segundo admite o presidente executivo, Pablo Forero.





"Vamos cumprir a lei", começou por assegurar o CEO do banco na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro semestre do ano, período em que registou lucros de 366,1 milhões de euros.