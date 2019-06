Lesados do BES já receberam mais de 200 milhões de euros

A segunda prestação, no valor de 76 milhões de euros, foi paga esta sexta-feira. Lesados já receberam mais de 70% do total.

O Ministério das Finanças anunciou esta sexta-feira que os lesados do papel comercial do BES receberam hoje a segunda prestação, no valor de cerca de 76 milhões de euros, ao abrigo dos respetivos contratos de adesão ao Fundo de Recuperação de Créditos.

Em comunicado, o ministério de Mário Centeno adianta que até junho de 2020 será paga a terceira (e última) prestação, que tal como à segunda foi "concedida uma garantia até um máximo de 152,8 milhões de euros, parcialmente executada este ano".

Com o pagamento de hoje, os lesados do BES já receberam um total de 203 milhões de euros, o que representa mais de 70% dos 286 milhões de euros que vão ser devolvidos e pagos pelo fundo de recuperação de créditos gerido pela Patris.





Os clientes com aplicações até 500 mil euros recebem 75% do seu investimento até um máximo de 250 mil euros. As colocações superiores a 500 mil euros vão ser devolvidas em 50% do seu valor.