Miguel Baltazar

A passagem da tempestade Leslie provocou "danos patrimoniais" na fábrica da Navigator da Figueira da Foz, o que ditou a suspensão da actividade da unidade, revelou a empresa em comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A empresa liderada por Diogo da Silveira a adianta que "neste momento a fábrica encontra-se sem fornecimento de água, electricidade e telecomunicações, havendo uma estimativa inicial de que a laboração possa ser retomada dentro de uma semana."A Navigator estima que " esta paragem constitua uma perda de produção de cerca de 6 mil toneladas de pasta e 10 mil toneladas de papel."A passagem do Leslie por Portugal, no sábado e hoje, provocou um morto, 28 feridos ligeiros e 61 desalojados, de acordo com a Lusa. A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.A EDP já decretou, inclusivamente o Estado de Emergência para o distrito de Coimbra, o mais grave previsto no seu plano de actuação, e admite recorrer a meios internacionais para reparar os danos causados pela tempestade tropical Leslie.