Levi’s já tem preço para o IPO: quer até 587 milhões  

A marca de calças de ganga, Levi Strauss, já tinha anunciado a intenção de entrar em bolsa. Contudo, os valores estipulados na altura do anúncio diferem daqueles que são agora oficiais: a empresa pretende angariar até 587 milhões de dólares - 522,1 milhões de euros - através de um IPO (Initial Public Offering), quase seis vezes mais do que o anteriormente previsto.





Nos documentos publicados esta segunda-feira, 11 de março, e que definem os termos do IPO, a Levi Strauss escreve que quer obter entre 14 e 16 dólares por cada uma das 36,7 milhões de ações que vai vender. Posto isto, o valor intermédio a levantar seriam os 550,5 milhões de dólares. Na altura do anúncio, há cerca de um mês, a empresa apontava para uma angariação de 100 milhões de dólares.





As receitas conseguidas através desta operação vão ser utilizadas para objetivos corporativos gerais, que vão desde despesas operacionais até aquisições e investimentos estratégicos. O nome de código nos mercados também já está escolhido: Levi. A empresa mandatou 12 bancos para esta operação, liderados pelos Goldman Sachs e o JPMorgan.



De acordo com o prospeto, a empresa teve lucros de 285 milhões de dólares no ano terminado a 25 de novembro, acima dos 281 milhões registados no período homólogo. Já as receitas aumentaram de 4,9 para 5,6 mil milhões de dólares.



Esta não será a primeira vez que a Levi Strauss protagoniza um IPO. Fê-lo pela primeira vez em 1971, gerando receitas de cerca de 50 milhões de dólares. Na altura, foi um dos maiores IPO de todos os tempos, mesmo com a família a manter uma grande participação no capital. Contudo, a queda dos lucros e a descida do preço das ações levaram os descendentes de Levi Strauss a recompraram as ações e tirarem a empresa de bolsa em 1984, num investimento de 1,7 mil milhões de dólares.

A empresa, com sede na Califórnia, é detida atualmente pelos descendentes da família de Levi Strauss, o imigrante alemão que se estabeleceu nos Estados Unidos e fundou a companhia em 1853.