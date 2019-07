Liberty Seguros consolida Portugal, Espanha e Irlanda numa entidade única regulada em Espanha

Com a consolidação das atividades de seguros nos três países, a Liberty Seguros torna-se "a maior operação da Liberty Mutal fora dos EUA" e vai gerar uma entidade com 2,5 milhões de clientes, dois mil colaboradores, mais de cinco mil intermediários e agentes e 1,25 mil milhões de euros em valor bruto de prémios, refere em comunicado.

Em Portugal, Rogério Bicho (na foto) assume o cargo de diretor de marca e será também diretor de distribuição tradicional para os três mercados.

"Esta integração beneficia a nossa operação, os nossos colaboradores, os nossos agentes e os nossos clientes. Embora as nossas línguas sejam diferentes, todos os mercados estão focados sobretudo em linhas pessoais e comerciais. Estas prioridades partilhadas criam uma oportunidade única para melhorarmos e aprendermos uns com os outros. Esta integração também alavanca a nossa ambição de liderar a transformação digital do setor nos três mercados", destaca o presidente executivo da nova entidade, Tom Mcllduff.

A empresa garante assim que este novo modelo de negócio - com colaboradores sediados em três países - "não implica alterações nas condições dos colaboradores".

A Liberty Seguros está presente em Portugal desde 2003, após a aquisição da antiga Europeia ao grupo Suíço Credit Suisse, e conta atualmente com 533 colaboradores, distribuídos entre a sede, em Lisboa, o Polo Técnico no Porto e os espaços Liberty Seguros existentes em todo o território nacional e ilhas.

A nível internacional, a Liberty Seguros faz parte do Liberty Mutual Insurance Group, com sede em Boston, nos EUA, uma das maiores seguradoras mundiais, que celebrou em 2012 um centenário de existência e conta atualmente com mais de 50.000 colaboradores num total de 800 escritórios, com operações em 30 países.