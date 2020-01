Libra do Facebook arranca 2020 com obstáculos na Suíça

A criptomoeda Libra, do Facebook, começa 2020 longe de entrar em operação. As autoridades da Suíça, sede do projeto, levantam agora novas questões sobre a sua adequação como moeda global.

A 27 de dezembro, o ministro das Finanças da Suíça, Ueli Maurer, disse em Berna que o país não pode aprovar a Libra no seu modelo atual, sinalizando ao Facebook que o produto que a empresa deseja lançar em Genebra não terá luz verde dos reguladores em breve.





Em entrevista à TV suíça SRF, naquele mesmo dia, Maurer foi mais longe dizendo que o projeto "falhou" na sua forma atual, porque o cabaz de moedas proposto para sustentar a moeda digital não foi aceite pelos bancos nacionais emissores.

As declarações contundentes marcam uma mudança radical de tom em relação à receção calorosa dos reguladores suíços ao Facebook em junho, quando a companhia escolheu Genebra como sede do projeto. Naquela altura, a gigante das redes sociais prestava homenagem à tradição da cidade como um centro de cooperação internacional, enquanto as autoridades suíças se entusiasmavam com os sinais "positivos" que estavam a ser dados sobre o papel da Suíça num "ambicioso projeto internacional".