Mustafá foi detido por suspeitas de envolvimento no ataque à Academia em Maio.

Mustafá foi levado pela GNR após as buscas à sede da Juventude Leonina, que terminaram por volta das 21h30, sublinha o Record O líder da claque do Sporting foi detido por suspeitas de envolvimento no ataque à Academia, em maio, pelos crimes de terrorismo e autoria moral dos crimes.