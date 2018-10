Líder da Repsol alerta para crise da oferta em 2020 por falta de investimento

O actual responsável da Repsol antecipa que as reservas de petróleo reduzam drasticamente no curto prazo, avançando 2020 como o prazo para os actuais níveis de reservas, culpando a falta de investimento. Simultaneamente, considera que investir agora seria "ilógico".

O presidente da petrolífera Repsol, Antonio Brufau, antevê que a falta de investimento durante os anos de crise no sector se reflicta agora numa redução da oferta.