Liderança feminina dá ganhos na bolsa, no “rating” e até nas contas

Podem ser características próprias, o fator “diversidade” ou até uma coincidência estatística. No entanto, as conclusões do relatório Gender 3000 do Credit Suisse mostram que quanto maior a paridade de género na gestão das grandes empresas cotadas nas bolsas globais, melhor o desempenho em bolsa, na confiança dos investidores e até mesmo nos resultados.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...