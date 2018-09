Já para Gonçalo Reis, "não voltaremos ao tempo anterior, em que havia uma grande certeza". No entanto, o presidente da estação pública acredita que "o sector continuará a ser muito importante". "Mas há muitos desafios a enfrentar", advertiu, nomeadamente na captação de públicos mais jovens.



"Nunca se consumiu tanto vídeo como agora. A produção televisiva está em grande", frisou. "Agora, vamos ver quais as plataformas que conseguem captar o público", acrescentou. "As televisões generalistas são marcas muito fortes e alimentam todo um sector, um sector criativo e produtivo", sustentou.



ERC preocupada com estado da comunicação social



Antes do debate, Francisco Azevedo e Silva, vogal do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) considerou que o sector da comunicação social está em "estado de alerta", criticando a ausência de políticas específicas para o sector. O membro da ERC citou como exemplo França, onde foram criadas políticas fiscais para incentivar os media.



"Falar do Estado da Nação dos media, com a crise no sector, leva-nos de imediato a um estado de alerta. Foi com tristeza que assisti aos desfechos de alguns projectos que todos pensávamos vencedores, que nos habituámos a ver a ultrapassar crises", sublinhou.



Contribuição Audiovisual divide Impresa e RTP



Um dos temas onde as opiniões divergiram foi o da Contribuição para o Audiovisual (CAV). Gonçalo Reis defendeu que esta devia ser actualizada de acordo com a inflacção. Já Francisco Pedro Balsemão mostrou-se absolutamente contrário a uma subida.



"Seria uma sobrecarga para os contribuintes. Um aumento da carga fiscal e agravaria a situação de concorrência desleal por parte da RTP", defendeu.



Gonçalo Reis rejeitou as críticas. "A RTP não só não faz concorrência como não é desleal. Temos uma oferta que é muito distinta em muitos aspectos das outras estações", sustentou.



O futuro das televisões generalistas é "saudável" e as estações generalistas são "marcas muito fortes", defenderam esta quarta-feira Francisco Pedro Balsemão (na foto), CEO da Impresa, e Gonçalo Reis, presidente da RTP, no congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), em Lisboa.