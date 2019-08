Lidl abre duas novas lojas no Porto e fecha a sua número 1 na cidade

A cadeia de supermercados Lidl, que entrou em Portugal em 1995, só chegou à Invicta no ano 2000, com a abertura de uma loja na Rua do Orfeão do Porto, que acaba de fechar. Esta quinta-feira inaugura uma nova loja na cidade, perto da Foz, e abrirá outra, em Setembro, nas Antas.