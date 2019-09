Lidl abre na antiga Alfa Romeo no Porto

Depois de, há um mês, ter fechado aquela que foi a primeira loja da insígnia no Porto, aberta em 2000, é inaugurado uma outra na cidade esta quinta-feira, 5 de setembro, a sexta unidade do Lidl na Invicta.

Situada nos números 897-1009 da Avenida Fernão de Magalhães, a nova loja Lidl ocupa um edifício algo icónico na cidade, onde até há cerca de dois anos funcionava a Quadrifólio, um concessionário automóvel da Fiat, Lancia e Alfa Romeo, que chegou a ser o único desta última marca no Porto.

Questionado sobre a loja da Avenida Fernão de Magalhães, fonte oficial do Lidl afirmou apenas que esta unidade resulta da reabilitação de "uma garagem dos anos 30, época em que o paradigma do automóvel se associava a um símbolo de modernidade, permitindo a utilização de uma arquitetura sóbria e uma nova espacialidade".

De acordo com Hélder Rocha, diretor geral do Lidl Portugal para a região Norte, a cadeia alemã tem atualmente mais de 250 lojas no nosso país, das quais 80 no Norte, e "conta com aproximadamente 6.800 colaboradores".

Um recente estudo da KPMG sobre o impacto socioeconómico do Lidl em Portugal afiança que, "só em 2018, a contribuição da empresa saldou-se em 2,12 mil milhões de euros, representando 1% do PIB nacional". Relativamente ao Norte, a mesma consultora aferiu que, "entre os anos de 2014 e 2018, o Lidl gerou, de forma direta, indireta e induzida, mais de 2,5 mil milhões de euros fruto da atividade nesta região".