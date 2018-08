Liga dos Campeões: Benfica joga com Bayern e Porto defronta Lokomotiv

O sorteio da Liga dos Campeões ditou que o Porto vai defrontar Lokomotiv de Moscovo e o Benfica jogará com o Bayern de Munique.



Inseridas ambas no Pote 2, as equipas portuguesas conheceram hoje ps adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões. Se ao Porto calhou em sorte uma das equipas teoricamente menos fortes do Pote 1 (os campeões russos), ao Benfica calhou um dos tubarões europeus (os campeões da Alemanha).

No grupo dos campeões nacionais calhou ainda o Shalke 04 e Galatasaray. O sorteio ditou ainda que o Ajax e o AEK de Atenas completam o grupo do Benfica.

A fase grupos, composta por seis jornadas, tem início em 18 de Setembro e prolonga-se até 12 de Dezembro. Os dois primeiros de cada grupo qualificam-se para os oitavos de final e os terceiros são relegados para os 16 avos de final da Liga Europa.

A final realiza-se em Madrid, em 1 de Junho.

Em baixo segue a composição dos oito grupos que foi ditada pelo sorteio realizado no Mónaco.

The official result of the #UCLdraw!

Toughest group? pic.twitter.com/G6rPKtQuU8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 30, 2018



(notícia em actualização)