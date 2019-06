Liga dos Campeões: Liverpool é o favorito para todas as casas de apostas

As "odds" (o equivalente ao retorno de cada aposta em função da probabilidade de se verificar determinado resultado) atribuídas pela Bet (1,95), pela Betclic (1,89), pela Nossa Aposta (1,90) e pelo Placard (1,83) estão em linha ao apontaram a vitória dos "Reds" como o desfecho mais provável do duelo britânico que é jogado na casa do Atlético de Madrid. Uma vez que quanto mais alta for a cota atribuída a um determinado resultado, menor é a probabilidade de que tal desfecho se verifique, a conquista da prova milionária da UEFA pelo Liverpool é de longe o resultado antecipado como mais provável.



A sintonia mantém-se no que diz respeito à previsão de que o empate é o desfecho mais esperado e a vitória dos "Spurs" o menos provável. Bet (3,75), Betclic (3,55), Nossa Aposta (3,65) e Placard (3,37) antevêm o empate como o segundo cenário com maiores probabilidade de se verificar.



Consonância que se mantém na previsão de que a vitória da equipa de Londres é a menos provável: Bet (4,45), Betclic (4,38), Nossa Aposta (4,30) e Placard (4,15).



Assumindo o exemplo da Bet, que é aquele que atribui maior retorno em caso de vitória do clube orientado pelo alemão Jürgen Klopp (na foto), as "odds" relativas à vitória do Liverpool asseguram 1,95 euros por cada euro apostado, o que significa que conferem um retorno líquido de 95 cêntimos.



Em caso de vitória dos londrinos treinados por Mauricio Pochettino, tendo em conta as casas de apostas consideradas neste artigo, o maior retorno é também assegurado pela Bet. Neste caso, quem tiver apostado na vitória do Tottenham garante um retorno líquido de 3,45 euros por cada euro apostado.

As casas de apostas coincidem em atribuir claro favoritismo ao Liverpool para a final da Liga dos Campeões que vai disputar contra o Tottenham, este sábado, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid.Já o empate no final dos 90 minutos do tempo regulamentar é apontado como o segundo resultado mais provável, o que faz com que uma eventual vitória do Tottenham permita multiplicar os ganhos por mais de quatro vezes.