TVI segura transmissão da Liga dos Campeões em Portugal

Os jogos da Liga dos Campeões vão continuar a ser transmitidos na TVI, no âmbito de uma parceria assinada com a Eleven Sports, a detentora dos direitos da transmissão dos jogos em Portugal, anunciou a televisão da Media Capital.

Será no canal de Queluz de Baixo que vão ser transmitidos os jogos, em canal aberto, das equipas nacionais na fase de grupos. Com este acordo, fica assegurado um jogo por jornada, para já do Benfica, que tem presença garantida na fase de grupos devido à conquista do campeonato em Portugal.





Além disso, a TVI poderá também transmitir o play-off do FC Porto, no caso de os dragões se qualificarem, e a final da Liga dos Campeões.



No dia 14 de agosto, os espectadores da TVI vão poder ver também a Supertaça Europeia entre o Liverpool e Chelsea.



Além dos jogos, serão ainda transmitidos programas relacionados com a competição, resumos alargados e análises aos jogos.