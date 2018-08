Liga espanhola fecha acordo para realizar jogos oficiais nos EUA

Pela primeira vez na história, a liga espanhola vai realizar jogos oficiais fora da Europa, mais concretamente nos Estados Unidos, avança esta quinta-feira, 16 de Agosto, o El País.





A disputa de jogos em território norte-americano faz parte de um acordo de 15 anos fechado entre a La Liga e a Relevent para promover o futebol nos Estados Unidos e no Canadá.