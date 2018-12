Liga portuguesa é a menos competitiva da Europa

A I Liga de futebol portuguesa é a menos competitiva da Europa, revela um estudo. O clube que se sagra campeão em Portugal conquista, em média, 84,4% dos pontos em disputa. A Liga dos Campeões é a competição com mais goleadas.

A I Liga de futebol portuguesa é a menos competitiva da Europa, revela o relatório de Dezembro do CIES Football Observatory, divulgado esta quarta-feira, 5 de Dezembro. O estudo analisa 24 competições na Europa, incluindo ligas nacionais, a Liga dos Campeões e a Liga Europa, ao longo de uma década.



Segundo o estudo, entre 2009 e 2018, o clube que se sagrou campeão em Portugal conquistou, em média, 84,4% dos pontos possíveis, o valor mais elevado entre todas as competições analisadas. Seguem-se a Liga espanhola (82,7%) e a escocesa (79,8%).



Já a II Liga francesa, com 64,4% dos pontos conquistados pelo campeão, e o segundo escalão italiano, com 64,6%, são as competições mais equilibradas.



No entanto, a situação em Portugal melhorou ligeiramente nos últimos cinco anos. Se entre 2009 e 2013 o campeão conquistou, em média, 85,1% dos pontos em disputa, nas últimas cinco épocas essa percentagem baixou para 83,7%.



A hegemonia dos clubes financeiramente mais poderosos tem vindo a acentuar-se nas principais ligas europeias, sendo que entre as cinco maiores subidas na percentagem de pontos do campeão entre os dois períodos (2009 a 2013 e 2014 a 2018) contam-se a francesa Ligue 1 (passando de 70% para 80%), a italiana Serie A (de 73,5% para 81,8%) e a alemã Bundesliga (de 75,7% para 82,9%).

Portugal apenas 17.º nas goleadas



Num dos outros indicadores sobre a competitividade das diversas competições, a percentagem de jogos que terminam com uma diferença igual ou superior a três golos, Portugal fica bem longe dos lugares cimeiros.



Na I Liga, os jogos em que o vencedor ganhou por três ou mais golos de diferença representam apenas 13,9% do total de partidas. No entanto, este número aumentou nos últimos cinco anos face às cinco épocas anteriores, passando de 11,8% para 15,6%.



A competição onde as goleadas são mais frequentes é a Liga dos Campeões. Na "prova-rainha" da UEFA as vitórias por três ou mais golos representam 21% do total de jogos. E a tendência acentuou-se nas últimas cinco temporadas, aumentando de 18,9% para 23,2%.



Seguem-se as ligas holandesa, onde 20,9% dos jogos terminam em goleadas, e austríaca, onde a percentagem é de 19,6%.



Também aqui, as divisões secundárias de França e Itália mostram um maior equilíbrio competitivo, apresentando a menor percentagem de goleadas – 10,1% e 10%, respectivamente.



Poderio financeiro dos mais ricos mata competitividade



Os autores do estudo concluem que a concentração de recursos financeiros nos clubes mais ricos tem vindo a reduzir a competitividade nas diversas ligas. O nível de desequilíbrio é "particularmente significativo nas cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) e na Liga dos Campeões", sublinham.



"As diferenças observadas reflectem as divisões económicas entre as equipas. Em termos absolutos, estes fossos são muito mais acentuados nas ligas mais ricas", frisa o relatório.



Os autores assinalam que "a concentração de recursos anda de mão dada com a concentração de talentos".





"Muitas equipas e ligas estão confinadas a um papel de trampolim para jogadores promissores. Isso permite a obtenção de lucros no mercado de transferências, contudo, num contexto económico cada vez mais desequilibrado, as receitas com as vendas de jogadores são insuficientes para travar o crescente desequilíbrio competitivo", reforça o documento.