Linha de crédito para grandes empresas espera “ok” de Bruxelas

Quando serão lançadas as linhas de crédito, no valor de seis mil milhões de euros, previstas no OE?

Vamos usando estas disponibilidades à medida das necessidades. Vamos reabrir de imediato, e sem necessidade de novas garantias, uma linha de 400 milhões para os setores mais afetados, como a restauração, o comércio, o alojamento e a cultura.