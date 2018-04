Linha ferroviária convencional ou alta velocidade. Afinal, que confusão é esta?

A nova linha ferroviária que ligará Évora a Mérida (Espanha) vai ser construída no mesmo corredor em que foi projectada a construção do TGV. É este, no entender de fonte oficial do Governo, o motivo que justifica a confusão que marcou esta manhã, com a notícia de que a Comissão Europeia iria anunciar uma linha de alta velocidade e o Executivo socialista a garantir tratar-se apenas de uma "linha ferroviária convencional".





Fonte do Ministério do Planeamento e das Infra-estruturas explicou ao Negócios que a nova linha está projectada no âmbito dos corredores ferroviários transeuropeus, que tanto podem abarcar alta velocidade como ferrovia convencional. É que esta nova linha, cujo concurso público foi já lançado em Março e com início das obras previsto para 2019, coincide com uma das linhas previstas no projecto de alta velocidade do Governo de José Sócrates e cuja construção foi, em 2012, adiada por um período de 30 a 50 anos.



O Negócios apurou que a própria Comissão Europeia teve um lapso e que irá ao início desta tarde esclarecer oficialmente o erro cometido.



O Governo afiança ainda que o novo traçado não é compatível com o TGV, desde logo devido ao traçado, mas é compatível tanto com a bitola europeia como com a bitola ibérica. Desta forma, se e quando Portugal e Espanha decidirem migrar para a bitola europeia, os dois países poderão ficar ligados à Europa.



Esta quinta-feira, a Lusa noticiou, com base numa fonte comunitária, que a Comissão Europeia anunciaria ao final desta tarde a construção de uma linha ferroviária de alta velocidade entre Évora e Mérida. No entanto, o ministro do Planeamento e Infra-estruturas, Pedro Marques, apressou-se a especificar que a decisão de Bruxelas concerne a uma linha "de alto desempenho para mercadorias", assegurado não estar em causa qualquer projecto de alta velocidade para passageiros.



"O projecto inicialmente pensado teria três linhas, duas delas estariam dedicadas à alta velocidade de passageiros e uma à ferrovia de mercadorias" mas a "linha que está em implementação agora, desse projecto maior, é a ferrovia de mercadorias", explicou Pedro Marques.



Em causa está o projecto do corredor internacional sul que tem como objectivo conectar os portos de Sines e de Setúbal à fronteira com Espanha. Sobre este projecto, Pedro Marques afirmou em Fevereiro, no Parlamento, que a ligação ferroviária entre Évora e Elvas é "o maior concurso de há muitos anos, no valor de cerca de 400 milhões de euros". É o "maior concurso de linha férrea em 100 anos", acrescentou o ministro que sublinhou a importância de assegurar uma "ligação competitiva" do porto de Sines a Espanha e à Europa.