Linhas de Cascais, Sintra, Norte e Oeste com novos horários. Saiba o que muda

Os comboios entre Cais do Sodré-Cascais e Cascais–Oeiras vão passar a circular, em hora de ponta, com um intervalo de 15 em vez dos actuais 12 minutos. Fora da hora de ponta mantém-se a actual cadência, de 20 em 20 minutos.





Em resposta enviada à agência Lusa, a CP explica que na linha de Cascais estes horários vão vigorar até 09 de s

Setembro, dia em que "deverá ser reposta a oferta atual".





Na linha de Sintra, até 14 de Outubro, a CP indica que, em hora de ponta, os comboios com partida e destino à estação Lisboa–Rossio vão circular de 15 em 15 minutos, enquanto actualmente esse espaçamento é de 10 em 10 minutos, mantendo-se "a capacidade oferecida, em número de lugares disponíveis, ao longo do dia".





De acordo com a CP, na linha do Norte a alteração de oferta tem por base a necessidade de realizar ajustamentos em função das intervenções que estão em curso nesta linha, pela Infraestruturas de Portugal, as quais implicam limitações de velocidade e necessidade de descongestionamento de alguns troços da linha.





Desta situação, decorrem, nomeadamente, algumas alterações nos tempos de trajecto nos serviços Alfa Pendular e Intercidades e na oferta de comboios urbanos do Porto, nomeadamente no troço Aveiro–Gaia.





"A alteração mais significativa é nos horários de comboios de longo curso, nos quais a primeira ligação diária entre Lisboa e Porto era realizada em comboio Alfa Pendular, com partida às 06:00 da manhã, passando a ser realizada em comboio Intercidades, com partida de Lisboa às 06:30", sublinha a CP.





A oferta de longo curso está, diz a CP, "estruturada de forma a que as ofertas de serviço Alfa Pendular e Intercidades sejam complementares, mantendo uma cadência horária na oferta de viagens entre Lisboa e Porto".





Em relação à linha do Oeste vão circular, a partir de hoje, 24 comboios por dia, com novas ligações, assegurando a CP que as alterações são temporárias e que só vigoram até Novembro.





Haverá seis ligações, sendo três por sentido, entre Coimbra B e Amieira e igual número entre Amieira e Caldas da Rainha; quatro ligações, sendo duas por sentido, entre Caldas da Rainha e Lisboa-Santa Apolónia e, finalmente, oito ligações, sendo quatro por sentido, entre Caldas da Rainha - Torres Vedras – Meleças, com ligações asseguradas a Lisboa pelos serviços urbanos.





A alteração de horários que a CP resulta "numa redução de cerca de quatro comboios", mas também, segundo a empresa, "numa nova lógica de ligações".