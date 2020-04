A Lipor acrescenta que, neste momento, "está ainda a decorrer a reconstrução de duas antigas naves fabris, num investimento de cerca de três milhões de euros, para poder lá alojar os novos investimentos agora decididos".



A nota refere que, mesmo sem ainda ter qualquer garantia de apoios de fundos comunitários para estes projetos, o presidente do conselho de administração da Lipor e também presidente da Câmara da Póvoa de Varzim "manifesta toda a sua confiança nas justas decisões do ministro do Ambiente e dos responsáveis nacionais pela administração dos fundos comunitários".



"Acredito que as autoridades nacionais sabem bem que a Lipor não para, nem irá parar, e que este esforço de forte investimento vai criar riqueza para o país, emprego - mais 30 técnicos e operários - e ajuda em dois importantes eixos da estratégia do Governo: a promoção da economia circular e a descarbonização", refere Aires Pereira, citado no comunicado.



O presidente do conselho de administração da Lipor revela também "grande satisfação pelo modo como os cidadãos da região do Grande Porto, mesmo confinados nas suas residências e com preocupações de saúde, estão a reciclar cada vez mais embalagens, mais resíduos alimentares", razão pela qual "os serviços de todas as câmaras municipais associadas e as três grandes fábricas da Lipor, estão a trabalhar em turnos contínuos".



"Quando a reciclagem de fevereiro para abril cresce cerca de 12% em peso, muito mais em volume, a nossa resposta só poderia ser a de avançar rapidamente com novos Investimentos, para respondermos adequadamente às boas praticas dos cidadãos", frisa Aires Pereira.







Em comunicado, a entidade responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos produzidos pelos oito municípios associados (Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde), diz que um dos concursos, de seis milhões de euros, visa a construção e a montagem de uma "nova unidade de triagem de embalagens plásticas e metálicas".Um segundo investimento, de 1,8 milhões de euros, está destinado a "uma linha de granulação de 'composto' para a agricultura nacional", enquanto numa "unidade de preparação de substratos, também para dar resposta à necessidade de melhorar os solos agrícolas" terá um investimento de 400 mil euros.