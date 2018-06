Portugal é o melhor destino europeu pela segunda vez

Portugal foi considerado o melhor destino europeu nos World Travel Awards 2018. A capital portuguesa trouxe duas distinções: foi nomeada a “Melhor Cidade Destino” do Velho Continente e a detentora do “Melhor Porto Europeu”.

Portugal foi eleito o melhor destino turístico europeu pelo segundo ano consecutivo pelos World Travel Awards, os "óscares do turismo mundial", comunicou a Associação Turismo de Lisboa (ATL) através de um comunicado enviado às redacções.

Esta distinção foi atribuída pela primeira vez ao nosso país em 2017 e é renovada em 2018. Além de Portugal, estavam nomeados para este prémio Áustria, Inglaterra, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Turquia.



Lisboa também tem dado que falar por todo o mundo e desta vez foi considerada a Melhor Cidade Destino da Europa na cerimónia dos World Travel Awards, decorreu hoje, 30 de junho, em Atenas, na Grécia.





Lisboa foi seleccionada como a preferida entre os 12 destinos europeus nomeados pela organização, que contam cidades como Amesterdão, Barcelona, Londres, Moscovo, Genebra, Roma e Veneza. A "medalha" de "Melhor Destino Citadino da Europa" foi atribuída dada a "excelência da oferta turística conquistada nos últimos anos", justifica a ATL.





"Lisboa está de parabéns pelo investimento que tem vindo a fazer na requalificação do património, na disponibilização de novos equipamentos e no enriquecimento da oferta cultural e gastronómica, garantindo assim o crescimento do Turismo e a melhoria da qualidade de vida dos residentes", explica Vítor Costa, director-geral da Associação Turismo de Lisboa.