Lisboa deverá ter mais 2.100 quartos de hotel este ano

Bloomberg

Worx, este ano o número de quartos de hotelaria disponíveis em Lisboa deverá aumentar "em mais de 2.100, direccionados em larga percentagem para as categorias de 4 estrelas e 5 estrelas", revela o comunicado emitido esta segunda-feira, 11 de Junho.

"

O turismo continua a crescer em Portugal e o aumento das unidades hoteleiras está a acompanhar a evolução. De acordo com aAo nível do investimento, no primeiro trimestre de 2018 o Grupo Hoti Hotéis adquiriu um hotel de quatro estrelas, em Setúbal, que irá reabrir em Maio com a marca Meliá. Este equipamento vai contar com 112 quartos e pretende dirigir-se para o segmento de negócios, mas também o segmento de lazer e famílias", realça a mesma fonte.A Worx realça a "performance muito positiva" da região de Lisboa, com as taxas de ocupação a crescerem. Nos estabelecimentos de três estrelas a taxa de ocupação foi superior a 70% no primeiro trimestre do ano. Nos de quatro estrelas foi de 66,5% e nos de cinco estrelas foi de 54%, os únicos a registarem uma ligeira descida face ao ano anterior (55,1%).

"Para a cidade de Lisboa, o REVPAR no primeiro trimestre de 2018 fechou nos 61,86 euros (+13,6%) e na Região de Lisboa cifrou-se nos 55,18 euros (15%). Numa análise da evolução do REVPAR por categoria de unidade hoteleira, observou-se um aumento em todas as categorias, com destaque para a categoria de 3 estrelas que verificou uma subida de 8,05 euros face ao mesmo período de 2017, situando-se agora nos 42,15 euros", adianta a mesma fonte.