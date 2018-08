Lisboa é a 54.ª melhor cidade do mundo para se viver

Lisboa é considerada a 54.ª melhor cidade do mundo para se viver de acordo com um estudo da The Economist Intelligence Unit. A capital portuguesa subiu dois lugares no ranking.

Lisboa é considerada a 54.ª melhor cidade do mundo para se viver de acordo com o estudo "The Global Liveability Report" da The Economist Intelligence Unit (EIU). A capital portuguesa subiu dois lugares no ranking face ao ano passado.

Pela primeira vez, o topo da lista é ocupado por uma cidade europeia. A honra coube a Viena, com a capital austríaca a destronar a australiana Melbourne, que liderava o ranking há sete anos consecutivos.

O estudo avalia a qualidade de vida em 140 cidades de todo o mundo, levando em conta cinco categorias: estabilidade, que inclui a violência, crime e conflitos militares, cultura e ambiente, serviços de saúde, infra-estruturas e educação. As duas primeiras categorias têm o maior peso – 25% cada – para a classificação final.

A diminuição da ameaça terrorista na Europa Ocidental e a baixa taxa de criminalidade ajudaram Viena a ascender à liderança.

Entre as cidades europeias, Lisboa surge na 26.ª posição, atrás de Londres, que ocupa o 48.º lugar na tabela global. A capital portuguesa supera metrópoles mundiais como Roma, Nova Iorque, Moscovo e Pequim.

No ranking global, Melbourne ocupa o segundo posto, seguida de Osaca, no Japão.

Seguem-se a cidade canadiana de Calgary e Sidney. Vancouver é a sexta cidade com maior qualidade de vida, seguida ex-aequo por Tóquio e Toronto no sétimo lugar. Copenhaga (Dinamarca) e Adelaide (Austrália) encerram o top 10.

Damasco, capital da Síria, ocupa o último lugar no ranking.