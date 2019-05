As motos da Acciona, da marca Silence, têm uma potência equivalente a uma moto de 125cc e uma autonomia de 110 quilómetros. A utilização é paga ao segundo e os preços por minuto são de 0,26 euros no modo "standard", para circulação urbana e onde a velocidade máxima está limitada a 50 km/h, e de 0,28 euros no modo "custom", com limite de velocidade de 80 km/h. Os utilizadores podem ainda colocar o veículo em modo "pause", pagando 0,05 euros por minuto, por um máximo de seis horas.



As motos podem ser utilizadas entre as 06:00 e as 02:00 e têm incluídos dois capacetes e, nos meses de inverno, será disponibilizada uma manta para as pernas, indicou Eduardo Pinheiro, diretor de operações em Lisboa. O responsável indicou que os utilizadores podem circular fora das zonas de devolução, estando apenas obrigados a concluir a viagem dentro das áreas delimitadas.



Sobre o alargamento a outros concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML), Eduardo Pinheiro sublinhou que é o objetivo da empresa e que estão em curso negociações nesse sentido.



Através da app, os utilizadores podem localizar a moto mais próxima, reservá-la e ativar o veículo. Inicialmente, a zona de devolução (onde podem ser iniciadas e concluídas as viagens) inclui zonas de Lisboa como Campo de Ourique, Bairro Alto, Alfama, Castelo, Mouraria, Belém, Santos, Algés, Parque das Nações, Lumiar, Telheiras, Benfica e o aeroporto Humberto Delgado.



Os utilizadores têm de ter a carta de condução B e um mínimo de 25 anos ou ter o cartão B e o cartão de ciclomotor ou ainda ter pelo menos 18 anos e possuir carta de condução A, A1 ou A2.



Até 2 de junho, as motos da Acciona podem ser utilizadas de forma gratuita. A partir de 3 de junho entra em vigor o tarifário, incluindo a oferta de 30 minutos grátis para cada novo registo.



A Acciona lançou o serviço de motos partilhadas em Espanha há "sete ou oito meses", indicou Ramón Piñeiro, operando atualmente em Madrid, Barcelona, Valência e Sevilha. Lisboa é a quinta cidade onde as motas elétricas partilháveis são disponibilizadas pelo grupo espanhol.



Ao Negócios, o responsável referiu que a empresa estuda a possibilidade de lançar o serviço em mais cidades portuguesas, nomeadamente no Porto e em Coimbra.



Quanto ao valor de investimento, Ramón Piñeiro, escusou-se a revelar números.

A espanhola Acciona lançou esta terça-feira o seu serviço de motos elétricas partilhadas em Lisboa, tornando-se o segundo operador na capital portuguesa, depois da eCooltra, que iniciou operações em 2017.No arranque a frota é composta por 300 veículos, mas a empresa espera duplicar esse número até ao final de julho e expandir-se para outros concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, revelou Ramón Piñeiro, diretor de novos negócios da área de serviços da Acciona.