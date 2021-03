Lisnave volta aos lucros e a distribuir prémios

A Lisnave saiu do vermelho no ano passado, registando lucros de 5,81 milhões de euros, depois de em 2019 ter tido um resultado líquido negativo de 1,96 milhões. No relatório de gestão e contas de 2020, que será discutido na assembleia-geral anual de 25 de março, o conselho de administração da empresa de reparação naval salienta que volta “a ser possível, depois do interregno verificado em 2018 e 2019”

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...