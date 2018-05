Bloomberg

O Lloyds Bank vendeu uma carteira irlandesa de crédito à habitação por 4 mil milhões de libras (4,6 mil milhões de euros) ao Barclays. Apesar deste acordo fortalecer os capitais do Lloyds, vai determinar um prejuízo antes de impostos de 110 milhões de libras nos resultados do primeiro semestre, comunicou o banco esta sexta-feira.Com esta venda, o banco britânico fica com uma exposição mínima à Irlanda. O acordo inclui-se na estratégia do banco, definida pelo português Horta Osório, de se focar nos serviços de retalho do Reino Unido. O banco tem vindo gradualmente a reduzir a presença na Irlanda, depois do impacto negativo que estes empréstimos tiveram nas contas do banco após a crise financeira.Na direcção oposta caminha o Barclays, que tem expandido a presença na Irlanda. O banco vê este país como uma boa solução para dar continuidade às operações a nível europeu após o Brexit.Em bolsa, os investidores apostam mais nas acções do Barclays, que sobem 2,87% para os 770,80 dólares. Já o Lloyds nota ligeiras alterações, encontrando-se a subir 0,12% para as 66,31 libras.