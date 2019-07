Lloyds desilude nos resultados com provisões para escândalo de seguros  

O britânico Lloyds Bank, liderado pelo português António Horta Osório, apresentou resultados líquidos para o último semestre abaixo do esperado. A prejudicar estiveram as provisões feitas para enfrentar possíveis encargos relacionados com a venda desleal de seguros.





O Lloyds apresentou lucros antes de impostos de 2,9 mil milhões de libras (cerca de 3,2 mil milhões de euros) para a primeira metade do ano, que comparam com a expectativa de 3,45 mil milhões avançada pelos analistas consultados pela Reuters. Os números apresentados foram ainda 7% abaixo dos registados no primeiro semestre do ano anterior.