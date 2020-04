Lojas de 200 metros quadrados podem abrir com 10 clientes de cada vez

O comércio de rua dá, na próxima segunda-feira, o pontapé de saída no processo de desconfinamento da economia, que terá lugar até 01 de junho. A 04 de maio, todas as lojas com menos de 200 metros quadrados e porta para a rua podem voltar a receber clientes, revelou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, na conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros.



A capacidade das lojas estará limitada a cinco pessoas por cada 100 metros quadrados, pelo que um estabelecimento de 200 metros quadrados poderá ter no seu interior, no máximo, 10 clientes de cada vez. A norma é a mesma que está em vigor atualmente nos supermercados e, de acordo com o primeiro-ministro, vai estender-se a todo o comércio, museus e espaços públicos de uso coletivo.





Além das lojas de bairro, a primeira fase do plano inclui a abertura de cabeleireiros, stands de automóveis e livrarias, sendo que estes não terão de respeitar uma dimensão máxima. A frequência das lojas terá como condição o uso obrigatório de máscara, sendo que os estabelecimentos não poderão abrir portas antes das 10h00. Aos clientes de cabeleireiros e outros espaços de estética será ainda exigida a marcação prévia.



O chefe do Governo remeteu para o próximo sábado a apresentação das normas específicas de higiene, segurança e proteção que estarão em vigor tanto para os cabeleireiros como para o restante comércio. Será assinado no Palácio da Ajuda "um acordo com o setor do comércio e com a associação de cabeleireiros, tendo em vista a definição das normas para adequar a cada uma das atividades", declarou António Costa.



No dia 18 de maio, dependendo da evolução da pandemia, poderão abrir as lojas "com porta aberta para a rua até 400m2 ou partes de lojas até 400 m2". Ou seja, lojas com mais de 400 metros quadrados poderão abrir nesta data se limitarem a área de funcionamento a 400 metros quadrados, interditando o espaço restante. Lojas de área superior também poderão reabrir por decisão das respetivas autarquias, detalhou o primeiro ministro.



A última fase da reabertura do comércio está agendada para 01 de junho e inclui as grandes superfícies e as lojas de centros comerciais.