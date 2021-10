Londrina Contagious chega a Portugal com Barquinha aos comandos

Quase uma dúzia de anos depois de ter fundado a consultora e ativadora de marcas Mojobrands, que está instalada na zona típica da Ribeira do Porto, Tiago Barquinha vai acumular o cargo de executive partner da empresa com a de country manager da Contagious, que acaba de chegar a Portugal

Esta empresa de "intelligence" estratégica e criativa, fundada em Londres em 2004 por Paul Kemp-Robertson e Gee Thomson, instala-se em Portugal através de uma parceria estratégica com a Mojobrands.

"Portugal passa a ser o quarto país para onde a empresa se expande através de parcerias, tendo apenas escritórios próprios em Londres e Nova Iorque. Nesta fase de lançamento, a empresa terá três pessoas dedicadas e Tiago Barquinha como country manager", avança a empresa, em comunicado enviado às redações, esta quinta-feira, 7 de outubro.

Tiago Barquinha acredita que "a chegada a Portugal da Contagious tem uma dupla vantagem: em primeiro lugar pelo acesso a uma plataforma única no mundo, com a curadoria do mais recente e do que melhor se faz no mundo em termos de marketing e publicidade; em segundo lugar porque a nossa criatividade e campanhas passam a estar ainda mais no radar da Contagious, o que potencia ainda mais a criatividade nacional".

A Contagious "atua sobretudo através da consultoria e análise independente da indústria, desenvolvendo conhecimento, cultura e ferramentas para apoiar os ‘marketeers’ a gerirem marcas líderes em ‘brand equity’ e vendas", enfatiza a empresa, que pretende replicar em Portugal os principais serviços que tem disponíveis a nível internacional, "nomeadamente ‘Intelligence’, o acesso exclusivo à plataforma Contagious Online com análise de mais de 11 mil campanhas internacionais".